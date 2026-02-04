В Подмосковье произошел крупный пожар в частном секторе

В подмосковном Путилково загорелись два частных домах на площади 700 квадратов

Площадь пожара в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково выросла до 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его информации, пожар произошел на Путилковском шоссе. Информация о пострадавших уточняется. Собеседник агентства уточнил, что на место происшествия прибыли дежурные расчеты спасателей.

Незадолго до этого очевидцы сообщили о мощном пожаре в районе жилого комплекса «Митинский лес» на северо-западе Москвы. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как над горящим зданием поднимается высокий столб густого черного дыма, заметный издалека.

В конце января в подмосковном поселке Горки Ленинские произошел крупный пожар на территории конюшни. В тушении огня были задействованы 29 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

