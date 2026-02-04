Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Подмосковье произошел крупный пожар в частном секторе

В подмосковном Путилково загорелись два частных домах на площади 700 квадратов

Площадь пожара в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково выросла до 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его информации, пожар произошел на Путилковском шоссе. Информация о пострадавших уточняется. Собеседник агентства уточнил, что на место происшествия прибыли дежурные расчеты спасателей.

Незадолго до этого очевидцы сообщили о мощном пожаре в районе жилого комплекса «Митинский лес» на северо-западе Москвы. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как над горящим зданием поднимается высокий столб густого черного дыма, заметный издалека.

В конце января в подмосковном поселке Горки Ленинские произошел крупный пожар на территории конюшни. В тушении огня были задействованы 29 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Ранее коты устроили пожар в подмосковной квартире.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!