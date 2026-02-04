«Не очень умные»: петербуржца оштрафовали за негативный комментарий о силовиках

Жителя Петербурга наказали за негативный комментарий о Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Смольнинский районный суд оштрафовал Ивана Авдеева на 10 тыс. рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установило, что 9 сентября 2022 года пользователь под ником «Айван» написал в одном из мессенджеров комментарий, в котором якобы назвал росгвардейцев «не очень умными и не очень хорошими», но в более грубой форме.

Пост оставался в открытом доступе до 22 декабря 2025 года. В ходе начатой проверки выяснилось, что «Айван» — это Авдеев. На суде он полностью признал вину и был привлечен к административной ответственности.

