Стало известно, что европейцев беспокоит больше обороны и безопасности

ЕП: европейцы больше переживают за рост цен, чем за оборону и безопасность
Francois Mori/AP

Жители Европы больше переживают за рост цен и дороговизну жизни, чем за проблемы обороны и безопасности. Об этом свидетельствует проведенное Европарламентом (ЕП) исследование, результаты которого публикует РИА Новости.

Согласно исследованию, 41% европейцев хотят, чтобы ЕП уделял больше внимания инфляции и росту цен. В свою очередь о проблемах обороны и безопасности беспокоятся лишь 34% опрошенных. 68% респондентов беспокоятся из-за дезинформации, защита персональных данных тревожит 68% людей.

Примечательно, что 52% европейцев хотели бы, чтобы ЕП занимался вопросами мира. Защитой прав и свобод в ЕС и за его пределами обеспокоены только 22% граждан Европы. Пессимистичное отношение к будущему Евросоюза высказали 39% опрошенных, при этом негативное будущее для всего мира видят 52% европейцев.

До этого политический философ Кэмерон Абади заявил, что жители Европы не верят в угрозу, исходящую со стороны России. По его словам, «эта угроза» в первую очередь беспокоит европейских политиков. Однако курс, взятый элитами ЕС, обычные граждане не воспринимают как нужную меру. Абади подчеркнул, что люди не верят в то, что Европа якобы отстаивает свою безопасность на Украине.

Ранее в Европе признали, что главная угроза содержится внутри ЕС, а не исходит от России.
 
