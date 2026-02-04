Легенда «Спартака» назвал главу ФИФА Инфантино марионеткой

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что глава международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не имеет права самостоятельно принимать каких-либо решений.

«Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может. Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением», — заявил Бубнов.

2 февраля Инфантино заявил о бесполезности отстранения России от международных футбольных турниров и необходимости снятия этого бана. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Госдуме назвали незаконным решение ФИФА отстранить Россию.