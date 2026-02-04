Клавишник и бэк-вокалист ансамбля «Песняры» Георгий Портной скоропостижно скончался в Москве. Об этом сообщила певица Наталья Штурм в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, музыканту внезапно стало плохо на улице — причиной смерти стал сердечный приступ. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти его не удалось. Штурм отметила, что Портной также был ее концертным директором, а ранее сотрудничал с группой «Песняры» и Евгением Осиным. Певица выразила соболезнования родным и близким артиста, в том числе его супруге Марине.

Прощание с Георгием Портным назначено на четверг, 5 февраля, на 11:00 в Савеловском центральном ритуальном офисе. Отпевание пройдет в храме на Миусском кладбище.

Ансамбль «Песняры», основанный Владимиром Мулявиным в 1968 году, стал одним из самых известных музыкальных коллективов СССР и символом белорусской культуры, объединив народные мотивы с эстрадным и рок-звучанием. За годы существования группы из жизни ушли многие ее участники, включая Мулявина, Леонида Борткевича, Александра Демешко, Чеслава-Виктора Поплавского и других. Несмотря на это, бренд «Песняры» продолжает существовать, а песни коллектива остаются частью культурной памяти.

Ранее в Петербурге простились с руководителем Капеллы, народным артистом СССР Владиславом Чернушенко.