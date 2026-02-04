Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Азамат Мусагалиев отказался сравнивать себя с Ургантом

Комик Азамат Мусагалиев заявил, что не заменит Урганта
@azabraza1984/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев усомнился в шоу Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео, что может заменить коллегу Ивана Урганта на российском ТВ.

«Как я могу заменить Ивана Урганта? У меня нет сольной программы на Первом канале. Я думаю, что это очень странное сравнение. Я не так часто пересекался с Иваном Ургантом. Мне нравится, как он шутит», — поделился артист.

Ксения Собчак призналась, что ей не хватает Урганта на российском ТВ.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

В том же месяце продюсер Евгений Бабичев заявил, что Иван Ургант все еще числится среди сотрудников Первого канала.

Ранее Ургант снялся в новом проекте.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!