Азамат Мусагалиев отказался сравнивать себя с Ургантом

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев усомнился в шоу Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео, что может заменить коллегу Ивана Урганта на российском ТВ.

«Как я могу заменить Ивана Урганта? У меня нет сольной программы на Первом канале. Я думаю, что это очень странное сравнение. Я не так часто пересекался с Иваном Ургантом. Мне нравится, как он шутит», — поделился артист.

Ксения Собчак призналась, что ей не хватает Урганта на российском ТВ.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

В том же месяце продюсер Евгений Бабичев заявил, что Иван Ургант все еще числится среди сотрудников Первого канала.

Ранее Ургант снялся в новом проекте.