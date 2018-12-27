Скляр отреагировал на заявление Лолиты про Крым

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Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр прокомментировал проукраинское заявление певицы Лолиты Милявской про Крым. Об этом сообщает ФАН.

«Если она так считает, то ей с этим и жить», — сказал Скляр.

По его словам, Лолита могла сделать подобное заявление из-за того, что у нее есть родственники на Украине.

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Он также добавил, что возможно певица так говорит, потому что боится за своих родных.

Ранее сообщалось, что Лолиту заподозрили в желании получить медаль от президента Украины Петра Порошенко.