В Госдуме отреагировали на желание Германии вернуть трофеи СССР

В Госдуме отреагировали на предложение властей Германии вернуть из России Эберсвальдский клад, находки Генриха Шлимана и другие трофеи, перемещенные в СССР после Второй мировой войны.

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает что члены немецкого посольства в Москве, рассказавшие об этом намерении СМИ, поступили недальновидно, а вопрос репараций крайне сложен. «Сразу возникнет необходимость выяснить, за какой исторический период мы берем те или иные объекты, взаимные ли это репарации, а если они в одностороннем порядке, то это совершенно необоснованное требование», — цитирует чиновника ФАН.

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В ответ на желание Берлина вернуть Эберсвальдский клад, Шолохов предложил вернуть оригинальную Янтарную комнату, вывезенную немецкими войсками и восстановленную в России только в 2003 году. «Этот процесс будет совершенно бесконечным, кроме негатива во взаимоотношениях двух народов, которые, на самом деле, крайне близки, больше ничего это не даст», — уверен Шолохов.

Ранее в немецком посольстве сообщили о желании вернуть трофеи, ссылаясь на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.