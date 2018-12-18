Умерла Пенни Маршалл

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Как отмечается, она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.

Уточняется, что она умерла из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

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Маршалл получила широкую известность после съемки в сериале «Лаверна и Ширли». За эту роль актриса получила три номинации на «Золотой глобус».

Фильм «Большой», в котором она выступила в качестве режиссера, собрал более $100 млн в американском прокате. Маршалл стала первой женщиной-режиссером, которой удалось собрать такую сумму за показ своей картины.

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