Стало известно о распространении фейковых приказов о доступе в интернет по паспортам

Приказы о доступе в интернет по паспорту в регионах России оказались фейковыми

В сети распространились фейковые приказы для разных регионов России о якобы доступе в интернет по паспорту. Такие приказы не публиковал ни один из регионов, многие из них выпустили официальные опровержения, пишет «Лента.ру».

Согласно ложным сообщениям, в Ивановской, Рязанской, Орловской, Ульяновской и Владимирской областях с 1 февраля доступ в интернет будет осуществляться только по паспорту. Исключением якобы станут участники специальной военной операции, их родственники и государственные служащие.

На сайте департамента развития информационного общества Ивановской области такой документ отсутствует. Нет похожего документа и в указах губернатора и постановлениях правительства региона.

В фейковом документе интернет называется «глобальной сетью», тогда как в настоящих официальных документах российских органов власти он, как правило, указывается как «информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»». Кроме того, в «документе» содержится грамматическая ошибка во фразе: «гражданам, берущим участие в проведении спецоперации».

Не принималось такое постановление в Рязанской области. На порталах правительства Ульяновской области аналогичный документ также найден не был. Центр управления областью опроверг эту информации. Там заявили, что приказ фальшивый, назвав его «грубо сверстанной подделкой».

Документ не был опубликован ни во Владимирской, ни в Орловской областях.

