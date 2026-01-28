Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о распространении фейковых приказов о доступе в интернет по паспортам

Приказы о доступе в интернет по паспорту в регионах России оказались фейковыми
Александр Кряжев/РИА Новости

В сети распространились фейковые приказы для разных регионов России о якобы доступе в интернет по паспорту. Такие приказы не публиковал ни один из регионов, многие из них выпустили официальные опровержения, пишет «Лента.ру».

Согласно ложным сообщениям, в Ивановской, Рязанской, Орловской, Ульяновской и Владимирской областях с 1 февраля доступ в интернет будет осуществляться только по паспорту. Исключением якобы станут участники специальной военной операции, их родственники и государственные служащие.

На сайте департамента развития информационного общества Ивановской области такой документ отсутствует. Нет похожего документа и в указах губернатора и постановлениях правительства региона.

В фейковом документе интернет называется «глобальной сетью», тогда как в настоящих официальных документах российских органов власти он, как правило, указывается как «информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»». Кроме того, в «документе» содержится грамматическая ошибка во фразе: «гражданам, берущим участие в проведении спецоперации».

Не принималось такое постановление в Рязанской области. На порталах правительства Ульяновской области аналогичный документ также найден не был. Центр управления областью опроверг эту информации. Там заявили, что приказ фальшивый, назвав его «грубо сверстанной подделкой».

Документ не был опубликован ни во Владимирской, ни в Орловской областях.

Ранее в России оценили идею доступа в интернет по паспорту.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!