У девушки сгорело лицо из-за попавшего на обогреватель спирта

В Британии мужчина плеснул на обогреватель спирт и едва не сжег друзей заживо
В Великобритании мужчина облил настольный обогреватель легковоспламеняющейся жидкостью и едва не сжег друзей заживо. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел еще в апреле 2021 года, когда Эйприл Чарльзворт из графства Саффолк праздновала свой 28-й день рождения. Она и ее двоюродная сестра Эшли получили тяжелые ожоги лица, шеи, рук и груди, когда настольный обогреватель взорвался и загорелся после того, как их друг Дейл Картер облил его этанолом.

Компания собралась на парковке и сидела за столиками около паба Kings Head в Грейт-Корнарде. Брат Эйприл, Сэм Чарльзворт, принес обогреватель и бутылку топлива, зажег устройство и ненадолго отошел, предупредив приятелей об опасности возникновения огненного шара.

В этот момент, по словам одного из свидетелей, Картер взял бутылку с этанолом со стола и повторно заправил обогреватель. Сначала пламя вырвалось из устройства, потом исчезло, но появилось вновь и дотянулось до бутылки, в результате чего она взорвалась и превратилась в «ракету», а также подожгла стол.

Брат пострадавшей вернулся, услышав крики, и увидел сестру и кузину в огне. В итоге Эшли была доставлена ​​в больницу с ожогами груди, лица и рук и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у нее начался отек дыхательных путей. Именница Эйприл также пострадала и долго восстанавливалась после случившегося.

«Было трудно вернуться к нормальной жизни. И до сих пор трудно. Это полностью изменило меня как личность», — заявила она.

Дейл Картер попал под суд по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Его адвокат назвал инцидент «нелепой случайностью», но признал ужас произошедшего. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее в Златоусте подросток решил пошутить и поджег друга.
 
