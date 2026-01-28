Размер шрифта
Олимпийский чемпион обвинил FIS в трусливости из-за российских спортсменов

Олимпийский чемпион Уайлд заявил о трусливости FIS из-за позиции по России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд обвинил Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) в трусливости из-за позиции по возвращению российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Sport24.

«В вопросе возвращения россиян FIS ведет себя максимально трусливо. Их политика — отражение всей нынешней Европы, но в миниатюре. Большинство лыжников и сноубордистов с удовольствием бы снова соревновались с россиянами, но FIS не хочет этого допускать», — заявил он.

Одними из первых нейтральный статус от FIS получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в России высказались о недопуске Александра Большунова на Олимпиаду.
 
