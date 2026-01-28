Размер шрифта
Стали известны подробности массового отравления в Костромской области

Ura.ru: 20 человек обратились к врачу из-за отравления после ремонта водопровода

В Костромской области, где произошло массовое отравление, 20 человек, в том числе 14 детей, обратились к врачам за помощью. Об этом сообщает Ura.ru.

ЧП случилось в деревне Шолохово. После того, как в социальных сетях жители населенного пункта сообщили о признаках острого инфекционного заболевания, появившихся после проведения ремонтных работ на водопроводе, Следственный комитет возбудил уголовное дело — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в прокуратуре сообщали, что точное количество обратившихся к медикам пока устанавливается, в деревне специалисты берут пробы воды.

В начале января у четверых детей, находившихся в Сочи на соревнованиях и проживавших в этом отеле, был подтвержден норовирус второго генотипа. За всеми детьми, которые находились в гостинице, установили медицинское наблюдение. Госпитализация не потребовалась, а после завершения соревнований участники вернулись в свои регионы.

Ранее в Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.
 
