Песков рассказал, есть ли в резиденциях Путина совместные фотографии с Трампом

Песков: в резиденциях Путина нет совместных фотографий с Трампом
На стенах в резиденциях президента России Владимира Путина не висят его совместные фотографии с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом изданию «Подъем» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас нет обычая вешать фотографии в резиденциях. В основном — картины», — сказал представитель Кремля.

Накануне журналистка PBS Элизабет Ландерс сообщила, что увидела в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа, совместное фото президентов США и России с саммита в Анкоридже. Размещенная фотография полностью совпадает по размеру и композиции с тем снимком, который российский лидер отправил американскому коллеге после встречи.

В августе прошлого года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Песков заявил, что позиция Путина по Гренландии не станет основанием для встречи с Трампом.
 
