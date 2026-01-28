Размер шрифта
Мужчина почувствовал запах газа и спас жителей четырех домов от аварии

В Дагестане мужчина предотвратил взрыв, учуяв запах газа
В Махачкале удалось предотвратить серьезную аварию благодаря тому, что мужчина остался ночевать у родственника. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в поселке Редукторном. Молодой человек пытался уснуть, но не смог, так как почувствовал сильный запах газа. Одевшись, он стал ходить по квартирам соседей и просить их вызвать сотрудников газовой службы.

«Уже четвертый дом прохожу. Везде газ, везде вонь. Тошнит и голова болит уже», – рассказал он в снятом в процессе видео.

В одном из домов специалисты выявили утечку. Сотрудники аварийных служб устранили прорыв трубы.

Как рассказал сам мужчина, в этот день наблюдались проблемы не только с газом. Утром в доме выключали свет, днем не было воды.

По данным издания, в прошлом году в этом же поселке произошел взрыв. В квартире на Гапцахской улице из-за проблем с газом произошел хлопок, пострадали два человека.

Ранее в Твери возбудили дело после взрыва газа в доме.
 
