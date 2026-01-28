В ЕС призвали разработать «четкую стратегию»

ЕС нужна «четкая стратегия» по замене американских оборонных возможностей. Об этом Financial Times рассказал комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

«Нам необходима четкая стратегия того, как мы будем заменять с материальной точки зрения все эти [американские] возможности, то есть то, что они называют материальной оборонной готовностью», — заявил Кубилюс.

По его словам, сейчас Европе также нужно обсуждать архитектуру безопасности континента, а также «понимание институциональной обороноспособности» и «европейскую опору НАТО».

«Эти дискуссии также должны становиться все более интенсивными. Сейчас самое подходящее время. Именно это нам и нужно делать», — заявил Кубилюс.

В январе Кубилюс заявил, что в ЕС выступают за появление постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч солдат. Также глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что доверие Европе к США как партнеру по безопасности пошатнулось, и предложила установить «европейские цели оборонных возможностей».

При этом недавно генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что Европа не сможет себя защитить без помощи США.

Ранее в Италии рассказали, что может стать причиной распада НАТО и ЕС.