Глава СКР рассказал, надо ли в России показывать Олимпиаду

Глава СКР Гуляев заявил, что жители РФ должны иметь возможность следить за ОИ-26

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает необходимым дать возможность зрителям следить за Олимпийскими играми — 2026, несмотря на допуск российских атлетов лишь в нейтральном статусе.

Права на трансляцию Игр-2026 приобрел сервис Okko.

«Мы были, остаемся, и, я уверен, будем оставаться важной составляющей мирового олимпийского движения. Я считаю, что неправильно лишать любителей спорта права наблюдать за состязаниями сильнейших спортсменов мира. Многие с удовольствием всегда болеют за наших олимпийцев — даже не самые ярые любители спорта во время проведения Олимпийских игр примыкают к экранам телевизоров, наблюдают и поддерживают российских атлетов», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее сообщалось, что следствие требует арестовать бывшего вице-президента ОКР по делу о мошенничестве.