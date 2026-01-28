Размер шрифта
Появились кадры прибытия президента Сирии аш-Шараа в Кремль

Кремль опубликовал видео с прибытием на переговоры президента Сирии аш-Шараа

Пресс-служба Кремля опубликовала в Telegram-канале кадры прибытия президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

На кадрах видно, как машина с сирийским президентом въезжает на территорию Кремля, а затем Ахмед аш-Шараа проходит на встречу с главой российского государства.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с аш-Шараа. Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным.

В ходе беседы российский лидер заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Путин отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее аш-Шараа отменил визит в Германию.
 
