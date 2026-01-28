Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Общество

Туристы из Екатеринбурга прилетели в Египет и пропали

В Египте пропали двое туристов из РФ
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Туристы из Екатеринбурга отправились в Египет и перестали выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца одного из них.

По словам родственника, россияне Владислав и Никита прилетели в Шарм-эш-Шейх 21 января, однако 26 января уже перестали отвечать на звонки.

«Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», – рассказал родитель.

Спустя шесть дней после прилета они должны были вылететь в Екатеринбург, но на обратный рейс они не регистрировались.

До этого в Таиланде 21 января пропал российский маркетолог Антон Котовский. Сообщалось, что он ушел из отеля, не взяв с собой телефон, деньги или личные вещи.

Позже его обнаружили на пляже, после чего направили в полицию. После разбирательств его депортировали домой. Как полагают близкие мужчины, в одном из баров ему в напиток подсыпали наркотики, чтобы ограбить.

Ранее стали известны детали дела о «похищении» сына предпринимателя в Красноярске.
 
