Панды из зоопарка Вашингтона обрадовались рекордным снегопадам и попали на видео, пишет «Би-би-си».

Панды по кличке Бао Ли и Цин Бао из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне провели время на открытом воздухе во время сильной снежной бури, обрушившейся на регион.

В зоопарке пояснили, что животных содержат в отдельных вольерах из-за особенностей их поведения. По словам представителей учреждения, панды предпочитают одиночный образ жизни и, как правило, находятся вместе только в период размножения, поэтому раздельное содержание является стандартной практикой.

Как сообщают СМИ, мощный зимний шторм затронул обширные территории США. Непогода вызвала серьезные перебои в работе транспорта, массовые отключения электроэнергии и значительные снежные заносы. Последствия бури ощущались на территориях от Техаса до штата Мэн, включая крупные города.

