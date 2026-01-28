СМИ сообщили о прибытии российских вертолетов в Иран

Фотографии российских ударных вертолетов Ми-28НЭ (по классификации НАТО — Havoc), поставленных Ирану, были опубликованы в открытых источниках. На кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На одном из снимков запечатлен вертолет Ми-28НЭ в цифровом камуфляже. Аналогичная окраска применялась на Ми-28НЭ, представленном на форуме «Армия-2018». На машине отсутствуют лопасти, а уязвимые элементы закрыты защитными чехлами, что может свидетельствовать о недавней транспортировке.

Автор канала отметил, что журналист иранского агентства Tasnim еще в январе публиковал фотографию Ми-28НЭ в пустынном камуфляже, что было расценено как возможный признак поставки вертолетов в Иран.

28 января замглавы МИД Исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что Иран ответит должны образом даже на ограниченный удар США. По его словам, такой ответ нужен для того, чтобы сторона, совершающая атаку, «не взяла привычку наносить удары каждые пару месяцев», видя, что иранские военные не отвечают на угрозы ограниченного характера.

