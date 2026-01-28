Размер шрифта
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Котяков: социальные пенсии будут проиндексированы в РФ на 6,8% с 1 апреля
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

«Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%», — сказал он.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Он уточнил, что согласно бюджетным расчетам после апрельского повышения на 6,8% средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей. Парламентарий напомнил, что социальные пенсии назначаются тем россиянам, которые не сформировали право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей.

Ранее россиянам назвали снижающие пенсию ошибки в трудовых книжках.
 
