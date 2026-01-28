Размер шрифта
Прием заявок на повторные торги по продаже аэропорта Домодедово завершен

Подача заявок на участие в аукционе по продаже Домодедово закрыта
Подача заявок на участие в торгах по продаже аэропорта «Домодедово» закрыта. Информация об этом имеется на странице лота на электронной площадке «РТС-тендер».

«Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ДМЕ Холдинг» и другие... Ожидает рассмотрения заявок», — говорится в сообщении.

Для претендентов размер задатка составит 26,5 млрд рублей. Повторные торги пройдут 29 января.

До этого об участии в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово заявляли структуры Шереметьево.

20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен.

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

Ранее стало известно, что бывший владелец Домодедово хочет вернуть аэропорт в свою собственность.
 
