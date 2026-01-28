Полицейские поймали бродившего по улице горного льва

Калифорнийские природоохранные службы сообщили о поимке молодого горного льва, которого в последние дни неоднократно замечали на улицах Сан-Франциско, пишет UPI.

Впервые горного льва заметили в районе парка Лафайет. Через несколько дней животное увидели уже в жилом районе. Очевидицей одной из встреч стала местная жительница Роксанна Бланк, которая сняла происходящее на видео. По её словам, она находилась на близком расстоянии от животного несколько минут.

На вызов прибыли сотрудники службы по уходу за животными Сан-Франциско совместно с представителями California Department of Fish and Wildlife. Специалистам удалось загнать животное между двумя зданиями, после чего усыпили.

Власти уточнили, что пойманный горный лев — самец примерно двухлетнего возраста. Его доставят на ветеринарный осмотр в зоопарк Окленда. После оценки состояния животного специалисты примут решение о сроках и месте его возвращения в дикую природу.

