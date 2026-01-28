В Британии грабители избили бизнесмена и похитили редкие часы и сумки

В британском городе Кимберли неизвестные в масках ограбили дом 57-летнего бизнесмена Мэтью Симпсона, похитив коллекцию редких часов и дизайнерских сумок общей стоимостью около £1 млн (примерно 105 млн рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, нападение произошло вечером 4 декабря, когда Симпсон и его супруга находились дома. Несколько мужчин, одетых в черное, ворвались в жилище, выбив стеклянную дверь со стороны патио. Двое нападавших появились на кухне, после чего один из них ударил хозяина дома кувалдой. Злоумышленники требовали выдать часы, сейф и интересовались местонахождением сына пары.

Как уточняется, нападавшие действовали целенаправленно: они забрали коллекцию часов, которую бизнесмен собирал более 20 лет. Среди похищенного — редкие модели Audemars Piguet и Rolex, включая платиновый Rolex Daytona Cosmograph и лимитированные версии Audemars Piguet Royal Oak. Также преступники вынесли большое количество дизайнерских сумок, принадлежавших жене Симпсона, в том числе изделия Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior и Jimmy Choo.

Супруги считают, что нападение не было случайным и, вероятно, было организовано людьми, обладавшими информацией о коллекции. По их словам, они не публиковали фотографии часов и сумок в соцсетях, а о реальном объеме коллекции знали лишь немногие. Записи с камер видеонаблюдения показали, что злоумышленникам потребовалось всего 27 секунд, чтобы проникнуть на территорию участка и попасть в дом. Это усилило подозрения хозяев, что ограбление было спланировано. После нападения семья несколько дней не возвращалась домой и приняла дополнительные меры безопасности.

В полиции Ноттингемшира сообщили, что расследуют преступление по нескольким направлениям. Камеры зафиксировали автомобиль с поддельными номерами, который покинул графство. Благотворительная организация Crimestoppers объявила вознаграждение до £7,5 тыс. за информацию, которая поможет задержать и осудить причастных к нападению.

