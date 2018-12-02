Лоза: Ротару могут не пустить на Украину после концерта в Москве

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Музыкант Юрий Лоза отреагировал на отказ певицы Софии Ротару ехать в Москву из-за военного положения на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Если ей перекроют въезд на Украину, а у нее там серьезные какие-то интересы, связанные с родней», — сказал Лоза.

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По его мнению, Ротару отказалась от выступлений в России из-за возможной резкой реакции на Украине.

Он также подчеркнул, что каждый человек имеет право на выбор.

Ранее сообщалось, что Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения.