В Омске все-таки появится аэропорт имени Летова

В Омске появится аэропорт имени поэта и музыканта Егора Летова, передает «Российская газета».

Имя рок-звезды получит частный аэропорт малой авиации Поповка по решению его собственника Александра Анисимова. «Мы приняли такое решение, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка», — сказал Анисимов, добавив, что не вошедшее в шорт-лист конкурса имя объединило многих горожан.

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Сейчас администрация аэропорта собирает документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей.

Аэродром находится в селе Поповка Азовского района и принимает самолеты малой авиации. Переименование должно состояться 30 ноября в день окончания голосования в акции «Великие имена России».

Ранее Омск вошел в список 45 городов, где аэропортам предложили присвоить имена великих соотечественников. Несмотря на активное голосование за скончавшегося в 2008 году лидера рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова, его имя в короткий лист финалистов голосования не вошло.

После этого представители «Гражданской обороны» раскритиковали инициативу называть аэропорты в честь известных людей.