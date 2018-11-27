В Калининграде осквернили могилу Канта

В Калининграде в ночь на 27 ноября неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта.

Фото пострадавшего захоронения появилось в фейсбуке вдовы композитора Микаэла Таривердиева Веры.

Пострадал также памятник Иммануилу Канту у Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Вандалы облили краской скульптуру и разбросали листовки, адресованные студентам БФУ. В листовках студентов призывают отказаться от имени Канта, которого авторы называют «предателем русской земли».

Нападению неизвестных с краской подверглась и памятная табличка Канта на Ленинском проспекте Калининграда.