В Калининграде осквернили могилу Канта
В Калининграде в ночь на 27 ноября неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта.
Фото пострадавшего захоронения появилось в фейсбуке вдовы композитора Микаэла Таривердиева Веры.
Пострадал также памятник Иммануилу Канту у Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Вандалы облили краской скульптуру и разбросали листовки, адресованные студентам БФУ. В листовках студентов призывают отказаться от имени Канта, которого авторы называют «предателем русской земли».
Нападению неизвестных с краской подверглась и памятная табличка Канта на Ленинском проспекте Калининграда.