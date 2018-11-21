WSJ: бравшая интервью у Путина Мегин Келли может получить $30 млн после увольнения

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Журналистка Мегин Келли может получить более $30 млн после увольнения из NBC, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Уточняется, что в настоящее время стороны оформляют необходимые документы.

По данным издания, такую сумму телекомпания обязана выплатить Келли по условиям контракта.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина, которого дважды интервьюировала Келли, оценил идею о приглашении журналистки на работу в Россию.