Стали известны подробности смерти Евгения Осина
Директор певца Евгения Осина подтвердил его смерть, передает РЕН ТВ.
Он сообщил, что Осин скончался 17 ноября у себя дома в Москве.
Также стало известно, что тело Осина обнаружила его сестра Альбина. Она пришла в московскую квартиру артиста после того, как он перестал выходить на связь.
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Причина смерти пока не сообщается.
В марте Осин попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением алкоголем. Сообщалось, что певец прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости, однако, как говорят знакомые, он постоянно срывался. Тогда медики обнаружили у исполнителя серьезные проблемы с печенью.