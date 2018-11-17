Стали известны подробности смерти Евгения Осина

Директор певца Евгения Осина подтвердил его смерть, передает РЕН ТВ.

Он сообщил, что Осин скончался 17 ноября у себя дома в Москве.

Также стало известно, что тело Осина обнаружила его сестра Альбина. Она пришла в московскую квартиру артиста после того, как он перестал выходить на связь.

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Причина смерти пока не сообщается.

В марте Осин попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением алкоголем. Сообщалось, что певец прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости, однако, как говорят знакомые, он постоянно срывался. Тогда медики обнаружили у исполнителя серьезные проблемы с печенью.