«Фантастические твари» подмяли под себя российский прокат

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Сиквел фильма по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари» в день принес кинотеатрам 84% дневной выручки в день премьеры, передает kinobusiness.com.

Бокс-офис первого дня проката картины «Фантастические твари: приключения Грин-де-Вальда» оказался на 31-32% больше, чем у предшественника, и оценивается в 138-139 млн руб. Это предварительные данные по России и Белоруссии без учета других стран СНГ.

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У экспертов есть все основания полагать, что в дебютный уик-энд лента соберет 850-870 млн руб., а по самым скромным предположениям — 750-800 млн руб. Даже минимальный результат станет новым рекордом ноября и, вероятно, новым рекордом среди релизов студии Warner Bros.

На прошлой неделе в российском прокате царствовала «Богемская рапсодия».