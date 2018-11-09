Российский документальный фильм попал в лонг-лист «Оскара»

Американская академия киноискусств опубликовала на своем сайте список из 166 фильмов, которые претендуют на выдвижение на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Среди них есть есть кинолента «Дорога» (The Road Movie), режиссером которой является россиянин Дмитрий Калашников. Вся «Дорога» смонтирована из видеороликов, которые были сняты видеорегистраторами, установленными на российские автомобили.

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Шорт-лист, в который войдут 15 фильмов, будет объявлен 17 декабря. Пятерка финалистов станет известна 22 января 2019 года.

Ранее однокурсница российского претендента на «Оскар» рассказала о его травле в вузе.