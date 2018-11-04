Умер Роман Гринев

Джазовый бас-гитарист Роман Гринев погиб при падении с 17-го этажа жилого дома в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на продюсера Виктора Радзиевского.

По мнению близких, причиной гибели музыканта могла стать болезнь, похожая на лунатизм.

«Дома он был один. У близких есть версия, что, может быть, дело в болезни — у него была сильная травма головы. Врач, который обследовал Рому, понял, что у него кратковременные нарушения памяти, своего рода лунатизм, что ли», — сообщил Радзиевский.

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Он добавил, что у Гринева остался маленький ребенок. По его словам, у музыканта были проблемы в жизни, «но не такие глобальные».

Джазовый бас-гитарист Роман Гринев был одним из основателей группы FusionPort.