Сын Олега Газманова отреагировал на обвинения отца в плагиате

Сын Олега Газманова Родион отреагировал на обвинения в адрес своего отца, выдвинутые омским автором-исполнителем Александром Шахниным, сочинившим песню «Бессмертный полк».

По мнению Родиона, одноименная песня Газманова-старшего «Бессмертный полк» не имеет отношения к творчеству Шахнина, хоть и похожа на нее по стилистике. «Песню Александра я услышал сравнительно недавно, этот товарищ мне написывал в «Одноклассники»: «А вот сравните», «А вот посмотрите». Мы видим просто не очень состоявшегося автора, который хочет популярности», — цитирует Родиона Газманова «Ридус».

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Родион Газманов уверен, что его отец не вдохновлялся мелодией омского певца — он считает, что это исключено. «Наоборот, всегда пытаются уйти от схожести с кем-то в творчестве. Я не очень представляю, при каких обстоятельствах он мог эту песню услышать», — заключил Газманов-младший.

Ранее автор песен из Омска пригрозил Газманову судом за плагиат своей песни.