Автор песен из Омска пригрозил Газманову судом за плагиат своей песни

В Омске автор песен Александр Шаханин заподозрил в плагиате российского певца Олега Газманова, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о песне «Бессмертный полк».

«Предварительный прогноз экспертизы такой, что песня Олега Газманова имеет заимствования из моей песни и является производной», — сказал Шаханин.

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Он добавил, что у него нет желания обращаться в суд, но допустил, что подаст заявление в полицию или в суд по рекомендации юристов. Шаханин написал свою песню на стихи отца в 2017 году, а первое исполнение песни Газманова состоялось в апреле 2018 года. По словам певца, он является автором слов и музыки.

«Если он (Газманов) действительно взял за основу мою песню, то справедливо было бы сказать, что у песни есть соавтор», — заявил Шаханин.

Он заметил, что связывался по этому вопросу с сыном Газманова, который не считает песни похожими.

Ранее Мосгорсуд вынес решение по жалобе на плагиат в песне Киркорова.