Лидер группы «Дюна» рассказал о раке у себя и жены

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова рассказали, что болеют раком кожи. Об этом они сообщили в эфире канала НТВ.

«У нас рак кожи. И у меня, и у Наташи», — рассказал Рыбин.

Сначала у Натальи Сенчуковой появилось пятно на ноге, ей поставили диагноз «кератоз». Через два года у Рыбина пятно появилось на лице, которое удалили лазером, но оно вернулось.

Реклама

Перед очередной поездкой к морю, супруги снова обратились к специалистам и сдали гистологический анализ.

«Ребята, у вас проблемы, вас ждет онколог. У вас рак кожи», — процитировал сообщение, полученное от врача во время отдыха, Виктор Рыбников.

Артисты рассказали, что уже прошли 13 сеансов лучевой терапии и ждут повторного обследования.