Вадим Самойлов назвал причину распада «Агаты Кристи»

Рок-музыкант Вадим Самойлов в интервью «Пятому каналу» рассказал о том, почему прекратила существовать группа «Агата Кристи», в которой он раньше выступал вместе с братом Глебом. По словам Самойлова, они с братом были изначально очень разными людьми, и конфликта нет.

«Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления. И я, и мой брат — мы развивались. И у меня всегда было понимание, что мы пойдем каждый своей дорогой», — уверяет он.

Реклама

Самойлов-старший не возражает против того, чтобы его брат Глеб пел на концертах песни «Агаты Кристи» и указывал имя группы на афишах, потому что это позволяет зарабатывать обоим музыкантам. «Есть просто люди, которые ездят на работу и видят афиши: «О, «Агата Кристи», «Сказочная тайга», а почему бы не сходить». Вот таким людям надо напоминать», — объясняет он.

В прошлом году Вадим и Глеб Самойловы судились за право исполнять на концертах песни распавшейся группы.