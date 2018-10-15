«Веном» продолжает царить в российском прокате

Супергеройский боевик «Веном» Рубена Флейшера на второй неделе в кинотеатрах остается лидером российского проката, передает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные и неофициальные данные о кассовых сборах.

Картина с Томом Харди, чьим телом завладевает пришелец, собрала в минувший уикэнд 386,4 млн руб.

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На втором месте оказался фильм-новичок «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Дрю Годдарда. В первые выходные после премьеры он собрал 61,1 млн руб.

На третьем месте — драма Кирилла Плетнева «Без меня». В ее копилке после премьеры оказалось 43 млн руб.