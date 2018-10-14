Медведев поздравил с юбилеем детского писателя Крапивина

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму детскому писателю Владиславу Крапивину, который 14 октября отмечает 80-летний юбилей. Поздравление опубликовано на сайте премьера.

Медведев отметил, что детская литература стала для Крапивина «истинным призванием», а работа с детьми — «делом жизни».

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«Однажды Вы сказали, что на планете отчаянно не хватает доброты к ближним. И в своих книгах стараетесь убедить детей и подростков в том, что люди должны быть внимательнее, отзывчивее, милосерднее», — заметил Медведев.

Премьер также отметил, что «большого уважения» заслуживает педагогическая деятельность Крапивина и напомнил об организованном им детском отряде «Каравелла», который позволяет детям раскрыть в себе «творческие способности».