Джим Керри назвал Трампа «предателем» и раскритиковал назначение Кавано

Американский актер Джим Керри заявил, что президент США Дональд Трамп является «предателем». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее стало известно, что Бретт Кавано был утвержден на пост верховного судьи Соединенных Штатов, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах со стороны нескольких женщин.

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Керри во время выступления The New Yorker Festival раскритиковал это назначение. При этом он отметил, что это «не конец света».

«Я не думаю, что отцы-основатели думали, что предатель возглавит высшее руководство [США]», — заключил Керри.

Ранее Керри высмеял планы Трампа по созданию космических войск.