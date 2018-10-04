Актер Николай Караченцов госпитализирован с двусторонним воспалением легких, сообщила его супруга Людмила Поргина в интервью изданию «Собеседник».

По словам Поргиной, Караченцов в больнице уже несколько дней. «Двустороннее воспаление легких – это непросто. Наша главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни», — поделилась супруга артиста.

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После выписки Караченцов и Поргина планируют переехать на дачу, чтобы, по советам врачей, больше находиться на свежем воздухе. Борющемуся с раком легких актеру нужно будет приезжать на курсы химиотерапии раз в три недели.

Воспаление легких после химиотерапии для онкобольных — не редкость, его приходится лечить мощными антибиотиками. «Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку», — рассказывает Поргина, добавляя, что в отдельной трехместной палате у мужа есть личная медсестра, а у нее самой есть возможность петь супругу песни и рассказывать стихи, настраивая на выздоровление.

В конце августа народный артист РСФСР, актер театра и кино Николай Караченцов прошел курс химиотерапии в российском онкоцентре, вернувшись домой после неэффективного лечения в одной из израильских клиник.