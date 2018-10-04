Disney решил снять кинокартину на основе мультфильма «Лило и Стич»

Американская компания Disney решила снять полнометражный фильм на основе мультфильма о приключениях маленькой девочки и инопланетного существа «Лило и Стич». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, к производству фильма компания привлечет Дэна Лина и Джонатана Айриха, которые работали над адаптацией «Алладина». Сценарий для картины поручат написать Майку ван Уосу.

Ранее сообщалось, что в сети появилась первая фотография со съемок полнометражного игрового фильма «Мулан».