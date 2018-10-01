СМИ назвали место похорон Шарля Азнавура

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Французский шансонье и композитор Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен на территории монастыря XII века во французской коммуне Монфор-л'Амори. Об этом пишет французский портал 78actu.

По данным издания, в этом пригороде Парижа у шансонье был дом, где он часто проводил время со своими родными, также там находится семейный склеп Азнавуров.

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Как отмечается, мэр города не смог подтвердить информацию о том, что музыкант будет похоронен в Монфор-л'Амори.

«Пока еще слишком рано говорить. Но вполне вероятно, что его последний дом будет здесь, в Монфор-л'Амори», — сказал градоначальник.

Ранее стало известно, что Шарль Азнавур скончался ночь с 30 сентября на 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.