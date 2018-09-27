Вышел трейлер второй части «Крида»

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Американская компания MGM представила трейлер второй части спортивной драмы «Крид». Ролик размещен на странице компании в YouTube.

В картине речь идет о потомственном боксере. Во время подготовки к новому бою его тренирует Рокки, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. По сюжету, Крид не только боксирует, но и решает семейные проблемы. Самого боксера сыграл актер Майкл Б.Джордан.

Ранее сообщалось, что режиссер Стивен Кейпл-младший заменит Сильвестра Сталлоне в спин-оффе «Рокки» — фильме «Крид 2».