Умерла Людмила Любимова

Людмила Любимова умерла в возрасте 80 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Александринский театр, где служила актриса.

Как сообщили в петербургском театре, Людмила Сергеевна Любимова скончалась в ночь на 24 сентября после продолжительной болезни.

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Людмила Любимова была принята вруппу Александринского театра более 50 лет назад — в 1967 году. Тогда она сыграла Госпожу Н. в спектакле Владимира Эренберга «Жизнь Сент-Экзюпери». Всего за свою карьеру в Александринском театре она воплотила на сцене 40 ролей, среди которых Анна Павловна («Доходное место»), Геро («Много шуму из ничего»), Арина («Бедность не порок»), Миссис Пинкертон («Ярмарка тщеславия») и другие.

Прощание с актрисой запланировано на 27 сентября. Оно начнется в 11.00 по московскому времени и пройдет в Александринском театре.