Noize MC разбил фанату голову

Хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC), выступая на своем концерте в городе Волжском, бросил стойку с микрофоном в зал, и она травмировала молодого человека.

Как рассказал сам Noize MC у себя в инстаграме, узнав об инциденте, он попытался связаться с фанатом и попросить прощения, однако у него ничего не получилось. Зайдя на страницу пострадавшего Алексея «ВКонтакте», он увидел фото разбитой головы и активное обсуждение под фото, где пострадавший предполагал, что в следующий раз микрофон кого-нибудь убьет, и артист отправится в тюрьму. Также он выразил желание обратиться в полицию и активно дает комментарии прессе.

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«Мне очень жаль, и я, конечно, виноват, хоть злого умысла в моих действиях и не было», — объясняется Алексеев. «С моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают и т.д.», — продолжает он. По словам музыканта, пострадавший не попытался связаться с ним самим.

Этим летом Noize МС на «Нашествии» высказался против участия в мероприятии Минобороны.