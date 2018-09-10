«Собибор» будет представлять Россию на «Оскаре»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» будет представлять Россию на кинопремии «Оскар» в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский оскаровский комитет.

По словам продюсера Александра Роднянского, который является членом оскаровского комитета России, на выдвижение от России также претендовали картины «Довлатов» Алексея Германа и «Лето» Кирилла Серебренникова, но, по его словам, «понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию».

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«На заседании комитета, которое состоялось только что, было принято решение выдвинуть от России фильм «Собибор» Константина Хабенского», — заявили в комитете.

Кинокартина «Собибор» стала режиссерским дебютом Хабенского, она повествует о единственном в период Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор».

Ранее сообщалось, что «Собибор» продемонстрировали в Европарламенте.