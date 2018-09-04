Рэпер Lil Pump отправлен в тюрьму

Рэпер Lil Pump отправляется в тюрьму за нарушение режима условного освобождения. Об этом 18-летний музыкант сообщил у себя в инстаграме.

Условный срок молодой человек, чье настоящее имя Газзи Гарсия, получил за езду без документов и чужой номер на машине. По словам Lil Pump, он проведет в заключении около двух месяцев. «Послушайте, ребята, оставайтесь в школе, не накосячьте, как я», — посоветовал он.

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Тем не менее, рэпер пообещал поклонникам, что во время тюремного заключения выпустит новый релиз: его дебютный альбом под названием Harverd Dropout запланирован к выходу 14 сентября.

Ранее стало известно, что американский рэпер и продюсер Lil Pump приедет с концертом в Москву 11 декабря. Билеты поступили в продажу несколько дней назад.