Песков рассказал о присутствии Путина на похоронах Кобзона

Президент России Владимир Путин может приехать на похороны певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Пока, по словам Пескова, решение о присутствии президента не принято окончательно. «Я не могу этого исключать, но мне точно неизвестно пока о решении президента», — сказал Песков журналистам.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с Кобзоном назначено на 2 сентября и пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Кобзона великим певцом и истинным патриотом.