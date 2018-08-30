Названы дата и место похорон Кобзона

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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что умерший в возрасте 80 лет российский певец Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище 2 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, похороны состоятся 2 сентября.

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«Будет в воскресенье (2.09) захоронение на Востряковском кладбище», — сказал Немерюк.

Он добавил, что речь идет о семейной могиле, которая расположена рядом с местом захоронения матери исполнителя.

Ранее сообщалось, что Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.