Названы дата и место похорон Кобзона
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что умерший в возрасте 80 лет российский певец Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище 2 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, похороны состоятся 2 сентября.
«Будет в воскресенье (2.09) захоронение на Востряковском кладбище», — сказал Немерюк.
Он добавил, что речь идет о семейной могиле, которая расположена рядом с местом захоронения матери исполнителя.
Ранее сообщалось, что Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет.
27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.